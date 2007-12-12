Модель простого авто.

$50
3D-графикаЗакрыт2 заявки179 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть все условия для создания простой модели авто.

Сделать и сдать нужно сегодня до 22:00 по Москве.

Только моделинг. Визуализация не нужна.

Файл макса прикреплен.

16 лет назад
FFedorov
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
lopa
Юрий 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
16 лет назад
$50
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