Cоздание 3D-модели авто

Уважаемые, фрилансеры, вторая стадия проекта.

Принято решение, что модель необходима, есть фото и есть, в общем, задание. Повторюсь: модель нужна высокореалистчная, с моделированием интерьера, с моделированием содержимого капота, багажника и частично - днища. Использоваться модель должна в 2-х направлениях - в печатной имиджевой рекламе и на сайте в качестве 3D интерактива. Сроки - сжатые, клиент торопит, поэтому прошу серьезно отнестись. Если возникнут вопросы - пишите в почту [email protected].

Уважаемые фрилансеры, которые отметились в прошлом проекте - посмотрите вложенный файл, и если это как то повлияет на ваши условия - тоже жду предложений. В качестве исполнителя еще никто не вебран.

P.S.: в дальнейшем, возможно, потребуется рендеринг - если будут предложения по рендерингу - пишите отдельно.

Спасибо за внимание