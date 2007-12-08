Иллюстрации к игре

Необходимо сделать 3D модель офиса с сотрудниками. Примеры 3D работ с интерьерами и людьми, а также свою цену и контакты присылайте на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для продвижения онлайн игры требуется художник.
Возможные виды сотрудничества:
1) Выполнение отдельных работ и штучных заказов (если сойдемся в цене).
2) Выполнение всех работ, получение статуса разработчика и постоянную занятость в дальнейшем. (В этом случае могу гарантировать частичную компенсацию за проделаную работу до получения основной прибыли с проекта).
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