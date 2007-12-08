Иллюстрации к игре

Для продвижения онлайн игры требуется художник.

Возможные виды сотрудничества:

1) Выполнение отдельных работ и штучных заказов (если сойдемся в цене).

2) Выполнение всех работ, получение статуса разработчика и постоянную занятость в дальнейшем. (В этом случае могу гарантировать частичную компенсацию за проделаную работу до получения основной прибыли с проекта).