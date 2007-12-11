Нужны 3D модели для игры

Добрый день!

Я хочу сделать игру 2.5D (типа Diablo 2).

Конечно вы скажете там плохая графика. но неплохо бы реализовать и такую.

Грубо говоря нужно разработать 3D персонажей пока 5 штук (с делатизацией примерно как в Diablo). Всякую утварь (телеги, сундуки, бочки и т.д.) я думаю не больше 10 элементов. и ландшафт: расположить это все в одном небольшом городоке (как в 1 уровне Diablo).

Сколько для этого нужно времени и средств?

Тарас.