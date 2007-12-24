Передвижение по 3D трубе

3D-графикаЗавершен5 заявок334 просмотра
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требуется сделать такое:

нажимаю на клавиатуре "вперёд" и мы передвигаемся вперёд по трубе в 3D пространстве. назад нажимаю - передвигаемся назад. налево - значит налево.

извините за не совсем понятное ТЗ. заказчик пока только дал образное описание. скоро узнаю подробнее, но пока такое образное описание.

за сколько вы готовы сделать подобное?

подробное описание отдам тому, кто предложит меньшую цену :)

16 лет назад
grIeIy
Сергей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
gavar
55 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$37
2 дня
БЫСТРО и качественно
Четкое и понятное ТЗ, своевременная оплата. Короче - нормальное , продуктивное сотрудничество.
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