Передвижение по 3D трубе

Для продвижения онлайн игры требуется художник. Возможные виды сотрудничества: 1) Выполнение отдельных работ и штучных заказов (если сойдемся в цене). 2) Выполнение всех работ, получение статуса разработчика и постоянную занятость в дальнейшем. (В этом случае могу гарантировать частичную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется сделать такое:
нажимаю на клавиатуре "вперёд" и мы передвигаемся вперёд по трубе в 3D пространстве. назад нажимаю - передвигаемся назад. налево - значит налево.
извините за не совсем понятное ТЗ. заказчик пока только дал образное описание. скоро узнаю подробнее, но пока такое образное описание.
за сколько вы готовы сделать подобное?
подробное описание отдам тому, кто предложит меньшую цену :)
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