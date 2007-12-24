Передвижение по 3D трубе

требуется сделать такое:

нажимаю на клавиатуре "вперёд" и мы передвигаемся вперёд по трубе в 3D пространстве. назад нажимаю - передвигаемся назад. налево - значит налево.

извините за не совсем понятное ТЗ. заказчик пока только дал образное описание. скоро узнаю подробнее, но пока такое образное описание.

за сколько вы готовы сделать подобное?

подробное описание отдам тому, кто предложит меньшую цену :)