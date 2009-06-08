Моделирование узоров 3D- лепнины и резьбы

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Закрыт39 заявок962 просмотра

Нужны модельери для моделирования лепнины , по рисункам . Модели нужны в формате RLF или STL. Один из примеров прилагаю .

16 лет назад
igorko
Igor Kuschak 
54 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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