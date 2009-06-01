Экран-заставка для игры

# 1 — $

Всем доброго времени суток

Хотелось бы получить предложения по поводу создания экрана, который будет показываться при загрузке игры (так же в маркетинговых материалах). Игра - логическая настольная, что-то вроде Bejeweled2 (http://www.popcap.com/games/free/bejeweled2).

Из чего будет состоять сцена:

1) Игровая доска, сделанная из золота, украшенная небольшими драгоценными камнями (по контуру)

2) Игральные фишки на ней - драгоценные камни

3) Наблюдатель близко к доске, видит ряды камней (в виде шариков; вложил файл, демонстрирующий как примерно я бы хотел это видеть)

Главное - красота. Какие именно камни? Алмазы, сапфиры, рубины, изумруды.

Буду рад ответить на вопросы.