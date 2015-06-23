Нарисовать модель православной иконы в 3D

Нужно нарисовать объемное изображение (барельеф) иконы Казанской Божьей Матери.

Лучше всего, если исполнитель имеет опыт работы с редактором Rhino или ArtCam, но также подойдёт любой другой 3D редактор.

Крайне желательно иметь в портфолио готовые 3D-образцы, желательно с изображениями людей.