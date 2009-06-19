Красивая 3D визуализация светодиодных светильников

Нужно изготовить 3д модели светильников и красиво отрендерить на фоне чего-либо. Для каждой модели светильника нужно 2-3 рендера: 1 выключенный и пара включенных, в разных режимах работы (ну и чуть отличающиеся ракурсами).

Вот светильники: http://decor.telesys.ru/catalog/svet

Студийный это будет рендер, или реальный интерьер, или что-то абстрактное - на ваше усмотрение. Главное, чтоб была видна игра света, примерно угадывались габариты светильника и неискушённому зрителю не бросалась в глаза очевидная ненатуральность ("тридешность") картинки.

Новые модели появляются регулярно, так что сотрудничество возможно долговременное.

В качестве рабочего материала готов предоставлять обфотканныйс разных сторон светильник и чертежи. Ну или ещё как поспособствовать.

Пожалуйста, указывайте сразу вашу цену и ссылку на портфолио.