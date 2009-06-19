Всем доброго времени суток Хотелось бы получить предложения по поводу создания экрана, который будет показываться при загрузке игры (так же в маркетинговых материалах). Игра - логическая настольная, что-то вроде Bejeweled2 (http://www.popcap.com/games/free/bejeweled2). ...
Красивая 3D визуализация светодиодных светильников
Нужно изготовить 3д модели светильников и красиво отрендерить на фоне чего-либо. Для каждой модели светильника нужно 2-3 рендера: 1 выключенный и пара включенных, в разных режимах работы (ну и чуть отличающиеся ракурсами).
Вот светильники: http://decor.telesys.ru/catalog/svet
Студийный это будет рендер, или реальный интерьер, или что-то абстрактное - на ваше усмотрение. Главное, чтоб была видна игра света, примерно угадывались габариты светильника и неискушённому зрителю не бросалась в глаза очевидная ненатуральность ("тридешность") картинки.
Новые модели появляются регулярно, так что сотрудничество возможно долговременное.
В качестве рабочего материала готов предоставлять обфотканныйс разных сторон светильник и чертежи. Ну или ещё как поспособствовать.
Пожалуйста, указывайте сразу вашу цену и ссылку на портфолио.
Выбранный исполнитель
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