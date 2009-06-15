Найти или нарисовать предмет

Доброго времени суток, Коллеги!

Требуется простая работа. Необходимо найти или нарисовать (может быть сфотографировать) строительный мастерок.

Параметры следующие:

1. Максимально возможное разрешение (если будете рисовать сами, то исходники)

2. Вид сверху (не надо изометрии и т.д., нужен вид как будто мастерок лежит на полу и мы смотрим на него сверху)

3. Не нужны фотографии низкого качества или мастерков в работе (представьте что этот мастерок будет на витрине)

4. Очень хотелось бы, чтобы у мастерка была красивая деревянная ручка

Если будете рисовать сами, то бюджет могу немного увеличить

Сроки: надо было еще позавчера :)

Дополнительные вопросы любыми средствами связи