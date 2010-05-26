Натянуть текстуры на модель

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен17 заявок500 просмотров

Здравствуйте,

есть готовые модели мебели:

парта-трансформер и тумбы

Надо: натянуть текстуры (по несколько вариантов для каждой модели), настроить сцену, что бы получилось фотореалистичное изображение.

Так же для каждой модели надо сделать 3D изображение, чтобы просматривающий его человек мог его вращать на 360 гр. (предпологаю что во флэше)

15 лет назад
k_pavel
Павел 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

3d_Kabilov_Tahir
Тахир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$1
1 день
Отлично понял и выполнил поставленную задачу, исполнение на самом высоком уровне! Однозначно это самый лучший моделер с которым мне приходилось работать!
Отличный заказчик, Конструктивен и приятен в общении, своевременная оплата , рекомендую.

Заявки фрилансеров

3d_Kabilov_Tahir
Тахир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
15 лет назад

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