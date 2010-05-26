Натянуть текстуры на модель

Здравствуйте,

есть готовые модели мебели:

парта-трансформер и тумбы

Надо: натянуть текстуры (по несколько вариантов для каждой модели), настроить сцену, что бы получилось фотореалистичное изображение.

Так же для каждой модели надо сделать 3D изображение, чтобы просматривающий его человек мог его вращать на 360 гр. (предпологаю что во флэше)