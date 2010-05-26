Нужно реализовать обзор модели лодки с поворотом на 360 градусов при просмотре пользователем, наподобие как это сделано на хондовском сайте, здесь: http://www.honda.co.ru/cars/cars/accord/review_360.shtml Пакет из восьми картинок лодки в разном ракурсе имеется, точнее, есть макет ...
Натянуть текстуры на модель
Здравствуйте,
есть готовые модели мебели:
парта-трансформер и тумбы
Надо: натянуть текстуры (по несколько вариантов для каждой модели), настроить сцену, что бы получилось фотореалистичное изображение.
Так же для каждой модели надо сделать 3D изображение, чтобы просматривающий его человек мог его вращать на 360 гр. (предпологаю что во флэше)
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