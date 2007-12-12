Quest 3D

$1000
3D-графикаЗакрыт3 заявки554 просмотра
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Нужен программист данной технологии на 2 года с окладом 1000$ в месяц, для продолжения проекта.

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16 лет назад
Dimarick007
Дмитрий 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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