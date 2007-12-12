требуется сделать такое: нажимаю на клавиатуре "вперёд" и мы передвигаемся вперёд по трубе в 3D пространстве. назад нажимаю - передвигаемся назад. налево - значит налево. извините за не совсем понятное ТЗ. заказчик пока только дал образное описание. ...