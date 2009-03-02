Рендер городского пейзажа

3D-графикаЗавершен36 заявок508 просмотров
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Нужен рендер городского пейзажа. - на переднем плане дорога, от правого края к левому, на заднем - дома, деревья, наподобие http://img.artlebedev.ru/everything/air-zebra/air-zebra.jpg

Есть модели домов и машин для автокада, текстуры не нужны, просто белые силуэты с качественными тенями.

размер рендера - 1000x200 пикселей

15 лет назад
ZiXX
Россия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
15 лет назад
$30
1 день
Замечательный исполнитель, вовремя и качественно сделал работу, с пониманием отнесся к возникшим с моей стороны проблемам, рекомендую.
Сотрудничеством доволен :) рекомендую!
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