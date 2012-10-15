ZBrush. Скульптинг барельефов

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок628 просмотров

Наша компания ищет 3д моделера, со знанием ZBrush для интересного и творческого проекта.

Требуется создавать высоко детализированные модели животных для барельефов высотой порядка 3 см. Модели нужны для последующей трёх-осевой фрезеровки, соответственно на выходе .stl в хорошей проработке.

Конечно, в идеале мы ожидаем детализации уровня http://www.pixologic.com/turntable/

И естественно подобная работа оплачивается выше, но для начала нам нужно «познакомиться поближе» )) в плане моделирования.

Что касается заказов, то мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и охват работ довольно велик. Для начала 6-8 животных в определённых ракурсах и возможно столько же элементов оружия и доспехов.

Мы готовы платить сдельно за каждого персонажа после тестовых скриншотов. В любом случае всё обсуждается.

Некоторые примеры можете найти ниже.Опираться бы мы хотели на это направление, но с гораздо более высокой детализацией, поэтому собственно и ZBrush.

Если Вас заинтересовало моё предложение, пожалуйста, сообщите в любой удобный канал связи, расскажу и покажу всё подробнее.

С уважением,

Сычёв Олег

Директор по развитию ООО «Дизайн Архитектуры»

e-mail: [email protected]

skype: osychev.pmi

13 лет назад
osychev
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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