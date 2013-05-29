Жилой комплекс в разрезе

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен16 заявок436 просмотров

Для главной страницы сайта необходимо разработать красивую 3D модель несуществующего жилого комплекса и сделать несколько картинок где должны быть показаны и подсвечены:

фасад

отопительная система

система водоснабжения

газопровод

от вас цена, сроки и ссылки на примеры подобных работ в портфолио

12 лет назад
hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

egor_kolosov
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$350
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

egor_kolosov
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Моделирование

    область работы-трехмерная реконструкция памятников архитектуры. необходимо построить модель одного из зданий который находится в россии(конкретно какого напишу лично).

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • ZBrush. Скульптинг барельефов

    Наша компания ищет 3д моделера, со знанием ZBrush для интересного и творческого проекта. Требуется создавать высоко детализированные модели животных для барельефов высотой порядка 3 см. Модели нужны для последующей трёх-осевой фрезеровки, соответственно на ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать две 3D-коробки/обложки для инфопродуктов

    $50

    Нужно сделать дизайн "коробок" двух инфопродуктов. Один инфопродукт - запись семинара "10 критических ошибок начинающих предпринимателей" Как пример исполнения можно взять http://st.free-lance.ru/users/Nastya_83/upload/f_4f426bf4ba270.jpg но не нужно копировать его цвета, просто это пример ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать виртуальную примерочную

    Простой вариант виртуальной примерочной на базе kinect. Что то похожее на http://www.youtube.com/watch?v=L_cYKFdP1_0 3d модель с костями в формате .FBX готов предоставить.

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D-модели блюд для меню

    Нужно изображения в 3Д для печатания меню. ~30 изображений которые нужно сделать по фото среднего качества.

    3D-графика21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматическое создание 3Д изображения из 2Д

    $2500

    Если это научная фантастика и это нереально сделать, напишите, знающие! Описываю задачу: У клиента есть сотни тысяч подписанных пользователей. Они им предлагают услугу - пользователь поднимает фото, отмечает какие детали он хочет трехмерные ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка 3d-моделей чехлов для автомобилей

    1. Мне нужно подготовить каталог накидок на сиденье. 2. Возможно потребуется на постоянную основу дизайнер, который изготавливал бы 3d модели накидок. Для того что бы выбрать исполнителя. Буду оценивать по следующим критериям: ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнер макетов продукции

    необходим дизайнер макетов продукции с последующим рендером для сайта пример макетов можно посмотреть на сайте http://vip-glass.ru/shop/mebel-iz-stekla/stekljannye-kompjuternye-stoly.html человек нужен на постоянку в офис в москве

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад