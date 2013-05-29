область работы-трехмерная реконструкция памятников архитектуры. необходимо построить модель одного из зданий который находится в россии(конкретно какого напишу лично).
Жилой комплекс в разрезе
Для главной страницы сайта необходимо разработать красивую 3D модель несуществующего жилого комплекса и сделать несколько картинок где должны быть показаны и подсвечены:
фасад
отопительная система
система водоснабжения
газопровод
от вас цена, сроки и ссылки на примеры подобных работ в портфолио
Выбранный исполнитель
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