Анимационные заставки к документальному фильму

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Закрыт12 заявок312 просмотров

Ищу художника-аниматора, который работает в стиле классической "карандашной" анимации, не флэш, для производства анимационных заставок к документальному фильму.

17 лет назад
tim_169175
Timur Baisalov 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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