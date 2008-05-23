Здравствуйте. В настоящее время необходимо разработать помощника на сайт некоторой компании. В приложении помощник в виде девочки отрисован во Flash. Необходимо "оживить" помощника, с тем, чтобы он мог ...
Анимационные заставки к документальному фильму
Ищу художника-аниматора, который работает в стиле классической "карандашной" анимации, не флэш, для производства анимационных заставок к документальному фильму.
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