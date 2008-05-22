Интерактивная флеш-заставка для главной страницы сайта: Полное подобие вот этой www.kudo.ru (флеш на главной) В статике уже есть отрисованное помещение и схематично объекты, которые хотим заанимировать. С одной стороны есть четкое ...
Анимированный помощник
Здравствуйте.
В настоящее время необходимо разработать помощника на сайт некоторой компании.
В приложении помощник в виде девочки отрисован во Flash. Необходимо
"оживить" помощника, с тем, чтобы он мог выполнять следующие действия
(в скобках указана общая длительность действия):
- действие во время скуки: вздох или восклицание (5 сек);
- реакция на клик мышки на помощнике: хохот (5 сек);
- прогулка по горизонтали во время скуки (7 сек - время уникальных
кадров, в том числе и разворотов, шаги зациклены);
- звуковое комментирование продукции, необходимо отрисовать движение
персонажа под интонацию, вздохи, смех (60 сек для всей продукции,
звуковые ролики уже готовы);
- спуск и подъем на канате, ленточке во время вертикального скрола (прокрутки) с
тем, чтобы персонаж не пропадал из виду (10 сек - время уникальных
кадров);
В результате помощник должен быть полностью готов в формате swf для
запуска на сайте.
Общее примерное время отрисованных кадров - 82 сек. Предполагаемая
частота - 25 кадров в сек. Возможно, Вы сможете предложить оптимальный
вариант.
Интересует примерная стоимость и время выполнения работ. Без солидного опыта работы просьба не писать!
Спасибо.
P. S.
1. На Ваше усмотрение можно внести незначительные поправки для персонажа.
2. Персонаж должен быть одет в эффектное платье.
3. Анимация должна быть приближена к качеству анимации советских мультфильмов
50-х годов. Надеюсь, понимаете о чем идет речь. Качество японских
аниме - это совершенно не тот уровень.
4. 25 кадров - не обязательно, главное, чтоб анимация выглядела
качественно.
5. Между действиями должны быть обязательно плавные переходы. Я думаю, нет смысла
делать анимацию переходов их всех состояний во все. Достаточно сделать
"базовое" состояние ожидания, из которого и в которое персонаж будет
переходить.
В приложении персонаж в формате JPEG + пример одного из роликов о продукции. По требованию вышлем персонажа в формате FLA.
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