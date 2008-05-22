Анимированный помощник

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Здравствуйте.

В настоящее время необходимо разработать помощника на сайт некоторой компании.

В приложении помощник в виде девочки отрисован во Flash. Необходимо

"оживить" помощника, с тем, чтобы он мог выполнять следующие действия

(в скобках указана общая длительность действия):

- действие во время скуки: вздох или восклицание (5 сек);

- реакция на клик мышки на помощнике: хохот (5 сек);

- прогулка по горизонтали во время скуки (7 сек - время уникальных

кадров, в том числе и разворотов, шаги зациклены);

- звуковое комментирование продукции, необходимо отрисовать движение

персонажа под интонацию, вздохи, смех (60 сек для всей продукции,

звуковые ролики уже готовы);

- спуск и подъем на канате, ленточке во время вертикального скрола (прокрутки) с

тем, чтобы персонаж не пропадал из виду (10 сек - время уникальных

кадров);

В результате помощник должен быть полностью готов в формате swf для

запуска на сайте.

Общее примерное время отрисованных кадров - 82 сек. Предполагаемая

частота - 25 кадров в сек. Возможно, Вы сможете предложить оптимальный

вариант.

Интересует примерная стоимость и время выполнения работ. Без солидного опыта работы просьба не писать!

Спасибо.

P. S.

1. На Ваше усмотрение можно внести незначительные поправки для персонажа.

2. Персонаж должен быть одет в эффектное платье.

3. Анимация должна быть приближена к качеству анимации советских мультфильмов

50-х годов. Надеюсь, понимаете о чем идет речь. Качество японских

аниме - это совершенно не тот уровень.

4. 25 кадров - не обязательно, главное, чтоб анимация выглядела

качественно.

5. Между действиями должны быть обязательно плавные переходы. Я думаю, нет смысла

делать анимацию переходов их всех состояний во все. Достаточно сделать

"базовое" состояние ожидания, из которого и в которое персонаж будет

переходить.

В приложении персонаж в формате JPEG + пример одного из роликов о продукции. По требованию вышлем персонажа в формате FLA.

17 лет назад
AVDesign
Андрей 
42 года
21 год в сервисе
Был
14 лет назад

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