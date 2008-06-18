Разработка флеш-ролика для сайта

Интерактивная флеш-заставка для главной страницы сайта:

Полное подобие вот этой www.kudo.ru (флеш на главной)

В статике уже есть отрисованное помещение и схематично объекты, которые хотим заанимировать. С одной стороны есть четкое понимае, какие элементы должны быть и что делать, с другой стороны - жестких требований к исполнению нет, так как понимаем, что анимировать людские фигуры довольно тяжело.

Ньюанс. Проект полностью не коммерческий. Это будет сайт одиного мааааленького спортивного клуба. Я также в этом клубе состою. Проект делается за деньги других членов клуба.

Поэтому просьба - не гнуть цены. :) Бюджет весьма ограничен.