Разработка флеш-ролика для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен15 заявок461 просмотр

Интерактивная флеш-заставка для главной страницы сайта:

Полное подобие вот этой www.kudo.ru (флеш на главной)

В статике уже есть отрисованное помещение и схематично объекты, которые хотим заанимировать. С одной стороны есть четкое понимае, какие элементы должны быть и что делать, с другой стороны - жестких требований к исполнению нет, так как понимаем, что анимировать людские фигуры довольно тяжело.

Ньюанс. Проект полностью не коммерческий. Это будет сайт одиного мааааленького спортивного клуба. Я также в этом клубе состою. Проект делается за деньги других членов клуба.

Поэтому просьба - не гнуть цены. :) Бюджет весьма ограничен.

17 лет назад
vr_manager
Company 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

kazuz
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
Очень доволен работой. Сначала был продемонстрирован уровень и стилистика на котором может быть разработана анимация. После моего согласия была взята небольшая предоплата. Почти каждый день я получал промежуточные результаты работы. Контакт был постоянно в том числе и в праздничные дни. А главное все сделано в срок и с внесением всех поправок, что просил. Спасибо огромное. Думаю буду обращаться и дальше.

Заявки фрилансеров

kazuz
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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