Flash-мультики

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт9 заявок315 просмотров

Нужны люди, способные быстро переделать большую кучу сценариев для маленьких мультиков в сами маленькие мультики.

Каждый мультик представляет из себя:

* Flash

* Не больше 30 секунд анимации

* Простейшее качество (см. пример)

* Без какой-либо озвучки

Персонаж (и иногда фон) будет предоставлен.

2000 р. за мультик.

Пример прикреплен.

17 лет назад
Regisser
Арсений 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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