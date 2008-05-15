Анимация для схем проезда + прикол

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок550 просмотров

Нужно сделать анимацию для схем проезда подобную как на данном примере http://www.i-kamin.ru/contacts/ (смотреть схемы проезда). Так же нужен подобный прикол скрытый на второй схеме http://www.i-kamin.ru/contacts/ (для того что бы увидеть прикол нужно сначала посмотреть "как проехать" и "как пройти " далее кликнуть по карте на "Центр каминов").

Т.з. примерно такое :

1.Сделать "Как проехать для грузовых авто"

2.Сделать "Как проехать для легковых авто"

3.Сделать прикол. Идеи концепции прикола имеются.

Схемы проезда уже имеются в хорошем разрешении. Схем будет 2, на одной проезд + прикол, на другой просто проезд.

Оценивайте адекватно сроки, мне нужно знать за сколько примерно будет выполнена работа и через какое время я смогу увидеть зарисовки. Предоплату внесу только после того как увижу превьюху того что вы что-то сделали.

Первый исполнитель заказ продинамил, поэтому сделать нужно срочно.

За подробностями стучитесь 946763 .

17 лет назад
ASSH
45 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

belv
53 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$200

Заявки фрилансеров

belv
53 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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