Сделать анимацию для титульной страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен15 заявок369 просмотров

http://web-designer.su/

ТЗ уже удалил, Спасибо.

17 лет назад
wmdesigner
Александр 
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$12
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятно, когда заказчик сам хорошо разбирается в предмете работы. Приятно, когда заказчик пишет понятное ТЗ Приятно, когда оплату поучаешь оперативно. Приятно сотрудничать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

fetroo
Вар 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад

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