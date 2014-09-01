Нужно вырезать с однородного серого фона кольца фон заменить на черный, наложить фотки по кадрам во флеше, эфект крутящийся колец, собственно от вас стоимость, колец 5 в каждой 10 фотографий прокрутки
Сделать анимацию для титульной страницы
ТЗ уже удалил, Спасибо.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать небольшую анимацию технического процесса чистки трубы. Надо нарисовать поперечный срез земли. На картинке должно быть изображено: на земле дерево и травка, человек, на срезе земли канализационная труба. Труба под деревом заполнена ...Анимация14 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужны люди, способные быстро переделать большую кучу сценариев для маленьких мультиков в сами маленькие мультики. Каждый мультик представляет из себя: * Flash * Не больше 30 секунд анимации * Простейшее качество ...Анимация9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужно сделать анимацию для схем проезда подобную как на данном примере http://www.i-kamin.ru/contacts/ (смотреть схемы проезда). Так же нужен подобный прикол скрытый на второй схеме http://www.i-kamin.ru/contacts/ (для того что бы увидеть прикол нужно сначала посмотреть "как ...Закрыт17 лет назад
Есть фотка гепарда на велосипеде, надо сделать так, что бы он ехал. Чтобы крутились педали, лапы, колеса и т.д. Лучше писать в асю 258414439.Закрыт17 лет назад
- $50
Нужна полноэкранная заставка на флеш для игрового портала онлайновых шутеров. На манер http://babaclan.de ICQ 314138574Закрыт17 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется разработать флеш вставку на страницу сайта. На флеше будет находиться картинка, которую я приложил. Это здания называется «Премьера». По картинке требуется разбросать рамашки (такие же, как на самом ...Анимация14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать тренинг курс на flash по готовому web приложению. Поддержка 4-х языков. Графические элементы предоставляем мы в формате Adobe Illustrator. use cases или action sequences, по которым и делаются ролики ...Закрыт17 лет назад
Нужно сделать анимацию для схем проезда подобную как на данном примере http://www.i-kamin.ru/contacts/ (смотреть схемы проезда). Так же нужен подобный прикол скрытый на второй схеме http://www.i-kamin.ru/contacts/ (для того что бы увидеть прикол нужно сначала посмотреть ...Закрыт17 лет назад
Необходимо создать навигационный блок с расширенными функциями – анимационной подсказкой. Это блок несет больше оформительскую функцию для оживления главной страницы, навигация второстепенна (дублирование некоторых элементов навигации). Блок должен показать процесс строительства ...Анимация10 заявокЗакрыт17 лет назад