Небольшая анимация технического процесса

Необходимо сделать небольшую анимацию технического процесса чистки трубы. Надо нарисовать поперечный срез земли. На картинке должно быть изображено: на земле дерево и травка, человек, на срезе земли канализационная труба. Труба под деревом заполнена мелкими корнями дерева. Анимация: человек опускает специальный инструмент, который срезает корни дерева, проникшие в канализационную трубу. Человек вытягивает инструмент из трубы. Вода свободно течет по трубе.

Просьба прислать примерную оценку оплаты и сроки выполнения описанной анимации. Пример рисунка и простого инструмента пришлю по емайлу. Мой емайл: jobs2006(at)bartsoft.com