Анимационный 2D ролик

Есть 4ре персонажа в векторе. Мама, папа, сын и дочь. Нужно сделать анимационный 2D (flash) ролик с ними.

Примерный сценарий:

Семья наряжает елку игрушками в виде чаек. Отец подхватывает ребенка и помогает повесить на дальнею ветку елочную игрушку. Чайка-игрушка взлетает с ветки. Облетая вокруг елки, задевая ветки формируется в логотип банка.

Последний кадр – логотип, название банка.

Все это на 15 секунд. Нужно только видео, без звука.

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