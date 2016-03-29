Анимация логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен1 заявка133 просмотра

Я скопировал сюда то, что вы описали (чтобы было в Описании)

Или другой вариант. Делаем акцент на сердечках, мы поняли что на логотипе они что-то тоже символизируют, появляются три цветных сердечка. Вокруг них начинают появляться цветные обводки, в это время сердечки внутри исчезают, а обводки остаются. Затем плавно с пружинкой появляются точки в сердечек.

Либо давайте объеденим два варианта приведеных выше: В центре появляются три сердечка, потом сзади каждого  вырисовываются части логотипа - люди, с  распростерптыми объятиями, объятия начинают сжиматься,  ладони скрещиваются, образуя логотип.

Сердечки что в центре начинают исчезать либо растворятся стремясь к центру. То есть, подразумевается - объединение сердец. Либо милосердие, либо что-то еще на эту тему>

9 лет назад
antonpoll
50 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$30
5 дней
Отлично выполненная работа
Спасибо за интересный проект. Обращайтесь не только по анимации, но и по дизайнам сайтов, полиграфии и лендингам под ключ.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
ТОП-10
Анимация

  • Похожие заказы

  • Сделать анимацию на сайте

    Необходимо сделать анимированными следующие элементы: - в шапке сайта: бабочки, одну можно летающую, а две другие просто сидящими и машущими крыльями. - в подвале: бабочку сидящую махающую крыльями, а улитка должна ползать то ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Анимированная заставка для Youtube канала

    Хотим создать анимированную заставку ( видеоролик) для Youtube канала. Длительность заставки - 10/15 сек. Пример https://www.youtube.com/watch?v=_7y5PEe24qE&amp;ebc=ANyPxKpIMGVErLbFrpbNdONlH25yW6K9Wi0Gef345E5CE4ls97GQO4WpHoV9RS30Bckd6ibm47elnYfMndklAaLvDo9n5Zzmgg  Идея для видео есть - ищем человека,который поможет воплотить ее в реальность

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Анимация для видеороликов

    Необходимо сделать заставку для видео роликов, продолжительность 5-8 секунд, по аналогии вот с этим http://www.motionelements.com/stock-video-1109743-coaching. Логотип компании и подборка слов будет предоставлена

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Анимировать 404 страницу

    Нужно сделать анимацию 404  страницы AvTicket.ru  по типу сеилсов  но у них видео, а мне желательно на HTML5. Исходник PSD имеется.

    HTML
    Анимация8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Анимация в Flash Macromedia

    $10

    Нужно сделать покадровую анимацию на тему: ПДД(Улица и едет машина. Человек переходит дорогу на красный свет и его сбивает машина. И вверху появляется надписи "Не переходите дорогу на красный свет" "соблюдайте ПДД") Более ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать анимацию на сайте

    Доброго времени.  Нужно реализовать следующую анимацию на сайте.  При попадании блока в область видимости браузера (по скроллу), нужно соединить объекты пунктирной линией. Объекты фиксированные – координаты их известны.   Как это выглядит – ...

    Анимация1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать анимацию

    Приветствую! Необходимо сделать простенькую анимацию. Смысл в том, чтобы показать какой был дом до ремонта и после. Требуется: Совместить 2 картинки в плавную и красивую анимацию ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проанимировать флаг в 3dsmax по уроку

    $7

    Сделать анимацию флага точно также как в уроке.   На выходе должен быть 3dsmax файл с проанимированным флагом.   Симуляция должна быть реалистичной, как в уроке.   http://web.archive.org/web/20140420111618/http://vitsly.livejournal.com/9222.html? - можно ...

    HTML
    Анимация2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Риггинг + скинниг в Maya и анимация

    Нужно выполнить риггинг и скинниг персонажа в maya. Персонаж не сложный.  Нужно подготовить его к анимации. Анимация будет элементарная, нужно чтобы он двигал руками и все.  Пишите примерные ваши цены и ...

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад