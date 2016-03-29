Анимация логотипа

Я скопировал сюда то, что вы описали (чтобы было в Описании)

Или другой вариант. Делаем акцент на сердечках, мы поняли что на логотипе они что-то тоже символизируют, появляются три цветных сердечка. Вокруг них начинают появляться цветные обводки, в это время сердечки внутри исчезают, а обводки остаются. Затем плавно с пружинкой появляются точки в сердечек.

Либо давайте объеденим два варианта приведеных выше: В центре появляются три сердечка, потом сзади каждого вырисовываются части логотипа - люди, с распростерптыми объятиями, объятия начинают сжиматься, ладони скрещиваются, образуя логотип.

Сердечки что в центре начинают исчезать либо растворятся стремясь к центру. То есть, подразумевается - объединение сердец. Либо милосердие, либо что-то еще на эту тему>