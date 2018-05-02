Анимация логотипа

$10
АнимацияЗакрыт5 заявок183 просмотра
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нужно анимировать логотип для дальнейшего размещения в видео

только Украина, оплата на карту приват 10-15$

6 лет назад
trehuben
Юра 
22 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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