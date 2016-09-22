Анимация. Нарисовать мультик.

Есть: профессионально созданный прототип устройства в 3Д. Нужно: сделать красивое видео с этим устройством: покрутить его, поменять цвета, "разобрать" на составляющие и подписать их. Время: срочно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Актуально только для фрилансеров из Украины.
Нужны мультики подобного качества:
https://www.youtube.com/watch?v=hFgJpJQT3qI
на тему Frozen Elza(ваш сюжет), продолжительность 10минут, озвучка просто эмоции.
Какова стоимость и сколько времени уйдет на изготовление одного ролика?
Предпочтение кандидатам с примерами работ.
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