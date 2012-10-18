Анимированный баннер

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Завершен12 заявок197 просмотров

Здравствуйте фрилансеры!

Мне нужен недорогой, но привлекательный анимированый баннер.

Задача баннера привлечь посетителя сайта к предложению на баннере.

ВНИМАНИЕ: мне нужен баннер, который будет состоять из красивых фотографий и появляющихся надписей.

Тематика: горнолыжный отдых.

Сроки 1-2 дня.

Стоимость: жду от вас.

13 лет назад
wb-work
Сергій 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$10
1 день
Работой с Ярославом Я полностью доволен, сделал хороший флеш-баннер полностью отображающий всю мою задумку.
Ответственный заказчик, быстрая оплата, четкое задание. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад

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