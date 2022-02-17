Аннимированный html5 баннер 300х300 px

Нужно сделать 3Д интерактивную анимацию. Формат WebGl или подобное. Нужно изобразить дерево среднего размера с пятью главными ветвями и много мелких (около 20). Модель реагирует на "обрезку" с помощью клика. Пользователь кликает где хочет обрезать, обрезанные ветки падают. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен html-5 баннер
300х300 пикселей
весом не более 400 Кб
По ссылке ниже будет gif-баннер, который не нравится. Он слишком колхозный.
Нужно более стильное решение.
Молнии эти не нужны точно.
По ссылке фото девушек, которых можно/нужно использовать на баннере: https://disk.yandex.ru/d/PEfRo6kfD4mlqw
Текст баннера:
НОВЫЙ МУЖСКОЙ КЛУБ VANILLA SKYКодовое слово:«BMWCLUB» - BMW и CLUB сделать разным цветом шрифт. Чтобы читабельный былБесплатный вход и бокал виски в подарокVANILLASKY.CLUB - тоже можно разными цветами сделать.+7 (495) 231-12-12
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