Аннимированный html5 баннер 300х300 px

Нужен html-5 баннер

300х300 пикселей

весом не более 400 Кб

По ссылке ниже будет gif-баннер, который не нравится. Он слишком колхозный.

Нужно более стильное решение.

Молнии эти не нужны точно.

По ссылке фото девушек, которых можно/нужно использовать на баннере: https://disk.yandex.ru/d/PEfRo6kfD4mlqw

Текст баннера:

НОВЫЙ МУЖСКОЙ КЛУБ VANILLA SKYКодовое слово:«BMWCLUB» - BMW и CLUB сделать разным цветом шрифт. Чтобы читабельный былБесплатный вход и бокал виски в подарокVANILLASKY.CLUB - тоже можно разными цветами сделать.+7 (495) 231-12-12