Аннимированный html5 баннер 300х300 px

АнимацияЗакрыт3 заявки709 просмотров
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Нужен html-5 баннер

300х300 пикселей

весом не более 400 Кб

По ссылке ниже будет gif-баннер, который не нравится. Он слишком колхозный.

Нужно более стильное решение.

Молнии эти не нужны точно.

По ссылке фото девушек, которых можно/нужно использовать на баннере: https://disk.yandex.ru/d/PEfRo6kfD4mlqw

Текст баннера:

НОВЫЙ МУЖСКОЙ КЛУБ VANILLA SKYКодовое слово:«BMWCLUB» - BMW и CLUB сделать разным цветом шрифт. Чтобы читабельный былБесплатный вход и бокал виски в подарокVANILLASKY.CLUB - тоже можно разными цветами сделать.+7 (495) 231-12-12

HTML
2 года назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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