Мне нужен 2D-анимированный рекламный ролик, по примеру этого: https://www.youtube.com/watch?v=TZ6TtuYkWjM (мне нравится как здесь “конструируируется” пляж, выскакивают пальмы, “накрывается" стол, выскакивают бокалы и т.п.) Начитку я предоставлю, веселенькую фоновую музыку подберите вы. Длительность - 45сек Примерный сценарий по начитке я ...
Динамическое изображение (видеоролик на базе существующего баннера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть статичный баннер для полиграфии, параллельно нужно запустить рекламу на мониторах, для этого нужно сделать из существующего изображения «видеоролики» длинной до 20 и до 30 сек.
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