Дополнение в swf-баннер

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен3 заявки125 просмотров

Приветствую всех!

Необходимо добавить 3 новых иконки с заголовками в swf-баннер (http://www.antelfashion.by)

Порядок (сразу после пуговиц):

* Ремни

* Украшения декоративные

* Бижутерия

Есть исходник .fla - https://dl.dropbox.com/u/49270183/znak.fla

13 лет назад
sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

OlegSta
Олег 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Просто, чётко и быстро. Спасибо...
Спасибо за сотрудничество.. рекомендую..

Заявки фрилансеров

OlegSta
Олег 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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