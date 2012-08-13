Создание рекламного ролика

Добрый день.

Необходимо создать рекламный ролик на основе 3-х утвержденных заказчиком слайдов. В слайды нужно добавить анимации и перевести все это в нужный формат. PSD макеты слайдов имеются.

Длительность ролика 16 секунд, формат AVI с DIVX (при чем тут DIVX я не совсем понял, но профессионал разберется).

Ролик будет демонстрироваться на огромном экране рядом с трассой с большим потоком машин.

Нужен гармоничный ролик с минимумом анимации (16 секунд на 3 слайда - не разгуляешься).

Дополнительные подробности можно выяснить по скайпу: serganisimov

Жду ваших заявок.

Спасибо.

С уважением,

Анисимов Сергей.

PS 3 слайда прикрепил.