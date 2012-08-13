Нужен человек с базовыми знаниями Adobe After Effects CS4 (и НИЖЕ, CS5 не подойдет) и работающий в Photoshop, для создания эфектов в игровых локациях. Связь здесь или через почту. [email protected]
Создание рекламного ролика
Добрый день.
Необходимо создать рекламный ролик на основе 3-х утвержденных заказчиком слайдов. В слайды нужно добавить анимации и перевести все это в нужный формат. PSD макеты слайдов имеются.
Длительность ролика 16 секунд, формат AVI с DIVX (при чем тут DIVX я не совсем понял, но профессионал разберется).
Ролик будет демонстрироваться на огромном экране рядом с трассой с большим потоком машин.
Нужен гармоничный ролик с минимумом анимации (16 секунд на 3 слайда - не разгуляешься).
Дополнительные подробности можно выяснить по скайпу: serganisimov
Жду ваших заявок.
Спасибо.
С уважением,
Анисимов Сергей.
PS 3 слайда прикрепил.
Выбранный исполнитель
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