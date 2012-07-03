Требуется Flash-анимация.

Тут у нас есть уже готовый флэш фильм который нужно немного переделать. http://tinyurl.com/cggmwvt Картинки уже готовы нужно только переделать красивые переходы с одной картинки в другую. Работы для профессионала во флеше на 1-2 часа. .fla ...