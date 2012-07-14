Приватно для Шершун Ярослав (zaozabot)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен1 заявка85 просмотров

Сделать флэш баннер

13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад
$10
2 дня
Доволен работой с этим специалистом. Творческий подход к работе, адекватная реакция на все замечания, высокое качество работы в сжатые сроки.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zaozabot
Ярослав 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
65 отзывов
13 лет назад

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