Разработка анимационного баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен4 заявки146 просмотров

Техническое задание:

Ребенок, рисует 5 этажный многоквартирный дом после чего рисунок оживает и в доме хаотично выкл/вкл свет в окнах затем появляется заставка:

так Webhata.ru - Ваш проводник в мир недвижимости!

или так Webhata.ru

Ваш проводник в мир недвижимости!

потом снова появляется тот же дом, свет в окнах выстраиваться в виде улыбающегося смайлика и через секунду смайлик подмигивает.

Время анимации до 10 сек.

P.S Анимация должны быть в стиле рекламы Рекбула.

Размеры баннеров: 200х200, 240х400, 200х300

Логотип Webhata.ru имеется!

13 лет назад
yka3g
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Анжелика, очень доброжелательна, учла все пожелания, разработку баннера выполнила в полном объеме. Хороший фриланер все рекомендую!
Сотрудничество прошло успешно, задание понятное, с оплатой проблем нет! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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