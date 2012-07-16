Разработка анимационного баннера

Техническое задание:

Ребенок, рисует 5 этажный многоквартирный дом после чего рисунок оживает и в доме хаотично выкл/вкл свет в окнах затем появляется заставка:

так Webhata.ru - Ваш проводник в мир недвижимости!

или так Webhata.ru

Ваш проводник в мир недвижимости!

потом снова появляется тот же дом, свет в окнах выстраиваться в виде улыбающегося смайлика и через секунду смайлик подмигивает.

Время анимации до 10 сек.

P.S Анимация должны быть в стиле рекламы Рекбула.

Размеры баннеров: 200х200, 240х400, 200х300

Логотип Webhata.ru имеется!