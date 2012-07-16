Нужен человек с базовыми знаниями Adobe After Effects CS4 (и НИЖЕ, CS5 не подойдет) и работающий в Photoshop, для создания эфектов в игровых локациях. Связь здесь или через почту. [email protected]
Разработка анимационного баннера
Техническое задание:
Ребенок, рисует 5 этажный многоквартирный дом после чего рисунок оживает и в доме хаотично выкл/вкл свет в окнах затем появляется заставка:
так Webhata.ru - Ваш проводник в мир недвижимости!
или так Webhata.ru
Ваш проводник в мир недвижимости!
потом снова появляется тот же дом, свет в окнах выстраиваться в виде улыбающегося смайлика и через секунду смайлик подмигивает.
Время анимации до 10 сек.
P.S Анимация должны быть в стиле рекламы Рекбула.
Размеры баннеров: 200х200, 240х400, 200х300
Логотип Webhata.ru имеется!
Выбранный исполнитель
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