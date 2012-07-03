Изменить разрешение flash-роликов + мелочи

1) Задача изменить разрешение выходных файлов 2 роликов (практически одинаковые), точнее адаптировать их под соотношение сторон экрана 16:9, разрешение 1024*576. Сейчас эти ролики с разрешением 1024*768px, ответственно и соотношение сторон у них 4:3. Если говорить проще, то просто подвигать элементы для корректного отображения.

2) Так же надо будет убрать некоторую информацию из роликов, просто вырезать.

На выходе нужно получить:

- 2 swf-файла с нужным соотношением сторон, без удаления информации (+ exe и avi файлы, исходник fla)

- 2 swf-файла с нужным соотношением сторон, с удаленными данными (+ exe и avi файлы, исходник fla)

В атаче оба файла swf, для ознакомления. Исходники FLA вышлю исполнителю.

По срокам: нужно быстро сделать.

Бюджет не определен, жду Ваших предложений.