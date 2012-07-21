Создание вращающегося куба

Был рад работе с Виталием. Небыло совершенно никаких проблем. Очень порадовал тот факт, что человек сказал: понравится- сегодня переведу деньги, как и сказал сразу же и перевел, в отличие от часто слышемого последнее время: нас ледующей неделе приедет директор покажу ему узнаем что он скажет, а потом покажем заказчикам, что они скажут, а потом мы им доделаем оставшиеся 90% и если они с нами расчитаются то мы вам заплатим.