Создание вращающегося куба

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен7 заявок248 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать gif и flash анимацию на логотип, в виде вращающегося куба:

http://www.polymereng.ru/images/maket/logo.png

Принимаются встречные предложения по цене.

13 лет назад
tomminuker
Виталий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$45
2 дня
Очень доволен сотрудничеством, безусловно, профессионал своего дела. Представил мне на выбор несколько вариантов, выполнил все пожелания, нарисовал все очень красиво и аккуратно. Качество соответствует цене. Обязательно обращусь еще.
Был рад работе с Виталием. Небыло совершенно никаких проблем. Очень порадовал тот факт, что человек сказал: понравится- сегодня переведу деньги, как и сказал сразу же и перевел, в отличие от часто слышемого последнее время: нас ледующей неделе приедет директор покажу ему узнаем что он скажет, а потом покажем заказчикам, что они скажут, а потом мы им доделаем оставшиеся 90% и если они с нами расчитаются то мы вам заплатим.

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VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
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