нужен 20 секундный рекламный ролик(анимация). магазин детской одежды подробности лично
Нужен персонаж
Нужен персонаж позиционирующий элитную сеть магазинов.
Сначала наброски, потом интеграция в видео материал.
Персонаж должен быть: красивым, сочным, вкусным и тд)))
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация38 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен человек с базовыми знаниями Adobe After Effects CS4 (и НИЖЕ, CS5 не подойдет) и работающий в Photoshop, для создания эфектов в игровых локациях. Связь здесь или через почту. [email protected]Анимация3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сюжет не нужен. Тема: чистая вода, вода из скважины, артезианский источник и т.д. Просто нужна красивая анимация воды для сайта, который занимается продажей комплектующих для бурения скважин под воду. Flash-анимация нужна для сайта ...Закрыт13 лет назад
Сделать флэш баннерЗавершен13 лет назад
Нужно: 1. Анимация бегущих пузырьков в 4 бокалах с пивом 2. Событие: при нажатии на "+" увеличение кол-ва пива в бокале "-" уменьшение (скрин во вложении)Завершен13 лет назад
- $50
Нужно нарисовать 3 баннера цена 50 $ для веб-студии http://wezom.mk.ua/ первый баннер. тематика (веб-дизайн) (можно написать на английском веб дизайн) размер 1100 (ширина) на 515 (высота) второй баннер. тема (веб-студия) (можно написать на ...Анимация13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Есть сайт о ландшафтном дизайне, в шапке размещается анимированная картинка. Нужно заменить существующую анимацию, сделав новую, т.к. старая не устраивает по качеству. Анимация должна быть сделана на базе очень качественной иллюстрации. Сайт ...Анимация16 заявокЗакрыт13 лет назад
Вобщем есть видео - на нем как бы некой плазмой выресовывается логотип silka ( лого в векторе http://www.seeklogo.com/silca-logo-126571.html ) и справа далее продолжается надпись "Официальное представительство компании Silca Spa" чтобы поместилось все ...Анимация10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходима flash шапка сайта.Анимация1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Тут у нас есть уже готовый флэш фильм который нужно немного переделать. http://tinyurl.com/cggmwvt Картинки уже готовы нужно только переделать красивые переходы с одной картинки в другую. Работы для профессионала во флеше на 1-2 часа. .fla ...Завершен13 лет назад