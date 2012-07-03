Нужен персонаж

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт13 заявок290 просмотров

Нужен персонаж позиционирующий элитную сеть магазинов.

Сначала наброски, потом интеграция в видео материал.

Персонаж должен быть: красивым, сочным, вкусным и тд)))

13 лет назад
angelpnz
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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