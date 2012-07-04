Графика/анимация для телеканала

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Закрыт2 заявки221 просмотр

Требуется дизайнер график-аниматор. Санкт-Петербург.

Для выполнения конкретной задачи: сделать графический пакет для телеканала.

Необходимые условия: находиться в нашей студии во время выполнения задачи, эта необходимость обусловлена тем, что реагировать и изменять что-то в материалах нужно достаточно быстро, чтобы не тратить время зря на пересылку и прочее. Сроки достаточно сжатые. Человек должен быть вдумчивый, способный услышать, понять концепцию канала, но реагировать на все должен оперативно, схватывать на лету.

Оплата достойная.

При великолепном выполнении задачи, нахождении полного взаимопонимания возможно дальнейшее сотрудничество в наших международных проектах.

Ссылки на портфолио отправлять: [email protected]

13 лет назад
siive
42 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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