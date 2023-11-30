Предлагаю сделать в новых сериях что у Симки появился парень и это был Фаер, нолик хотел их разлучить, он сказал что фаер,предатель, плохой. Симка сказала нолику чтобы он ушел нолик не хотел, но потом в комнату димДимыча зашёл папа ДимДимыча и они все убежали , потом папа что-то услышал, это был нолик и он случайно уронил грифель от карандаша, папа повернулся и увидел нолика,и закричал от страха потом нолик убежал,а Симка с фаером стояли и смотрели на все это потом зашел ДимДимыч ,и папа сказал что й тебя водятся чудовище , Дим Димыч сразу понял что это Фиксики и сказал папе что ему показалось. Конец.