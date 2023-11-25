Сделать 3д ролик по сборке бетонного изделия

$1
АнимацияОткрыт3 заявки23 просмотра
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Необходимо создать видеоролик-презентацию на 30-40 сек по сборке бетонного изделия. Показать части изделия и из чего оно состоит, сборку элементов, готовое изделие снаружи и внутри и варианты его установки. Сделать несколько картинок для размещения на сайте.

15 дней назад
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