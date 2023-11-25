Анимацию

АнимацияОткрыт3 заявки28 просмотров
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Требуется нарисовать монету 2д для размещения на сайте . На примере такого вот https://ru.pinterest.com/pin/288793394867419790/

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