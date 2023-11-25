Футаж , нарисовать видео ролик с нуля

АнимацияОткрыт2 заявки26 просмотров
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мне нужен видеоролик , который будет о моей жизни , анимация , сделать нужно с нуля , жду ваших предложений , все подробности при личном разговоре

18 дней назад
Марк
Россия
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18 дней назад
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Анимация