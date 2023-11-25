Моушен видео на фон сайта

АнимацияОткрыт4 заявки21 просмотр
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Добрый день, на сайт нужно сделать фон в виде планеты / карты, которая движется, появляются точки с карточками. Примеры / рефенсы смогу показать объяснить. По длительности до 30 секунтд.

12 дней назад
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