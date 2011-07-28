Приветствую вас уважаемые фрилансеры.

В общем суть задачи в следующем: необходимо сделать специфическое анимированное flash меню для интернет магазина.

Вот краткое его описание:

Вся сцена ролика это картинка-комната квартиры, в которой должны быть расположены различные элементы, при наведении мыши на которые начинает воспроизводиться анимация: кондиционер - двигаются жалюзи, решетка вентиляции – показывается поток воздуха, увлажнитель – движение пара воды, очиститель – движение воздушного потока. Так же элементы являются ссылками т.е. при нажатии на которые происходит переход по ссылке в браузере.

Мои пожелания:

Что бы flash ролик был резиновый, т.е. все объекты что бы на нем могли масштабироваться, сохраняя свои пропорции.

Ссылки на элементы что бы задавались через параметры или внешний xml файл.

Сама картинка и элементы в вложении.

Условия сотрудничества:

1. Ни какой предоплаты, оплата только по факту выполнения работы.

2. Фрилансеров без отзывов в сфере flash прошу не беспокоить.

3. Работа не сильно срочная, так что по срокам до 5 дней нормально, но чем быстрее тем лучше.

Исходные материалы: http://narod.ru/disk/18447551001/flash-menu-src.ZIP.html

Жду от вас предложения по цене и срокам, исходные материалы которые нужно использовать в аттаче, если что то там не так или не приемлемого качества то можно будет обсудить и что то поменять.

P.S.: Работа подобного рода имеется постоянно, так что надеюсь найти хорошего флешера и сотрудничать с ним.