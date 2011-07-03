Приватный проект для Смирновой Анны

АнимацияЗавершен1 заявка163 просмотра
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Разработка flash-анимации чертежа дома

12 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена на высшем уровне, как и всегда при работе с Анной. Один из лучших фрилансеров.
В очередной раз сработались. Постоянно на связи. Моментальная оплата. Будем еще работать. +100000!
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