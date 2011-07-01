Создание аватара

Нужно создать аватар для форума. Размер 135x135 и размер не больше 78.1 Кб.

Основу прикрепил. Добавить в аватар ник "Gagablik" И сделать небольшую анимацию. Сильно не увлекаться. Было бы хорошо, если бы смогли найти аналог данного изображения но в лучшем качестве и на нём уже делали.