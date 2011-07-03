Поправить меню-флешку

АнимацияЗавершен3 заявки207 просмотров
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Есть меню-флешка с templatemonsters.

Задача:

1. Прописать url в кнопках-ссылках.

2. Задокументировать (написать как именно вы добавили и куда (слой-объект-функция)).

Исходник:

http://narod.ru/disk/17930562001/header_v8.fla.html

--- Ссылки:

История института

/pages/istoriya-instituta

Руководство

/pages/rukovodstvo

Структура

/pages/struktura

Факультеты и кафедры

/pages/fakultety-i-kafedry

Магистратура и аспирантура

/pages/magistratura-i-aspirantura

Библиотека

/pages/biblioteka

Как нас найти

/pages/kak-nas-najti

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12 лет назад
vs_m
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Art-Styles
Артём 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$2
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Владимир, отличный заказчик – достойная оплата, вежливый и приятный в общении... рекомендую )
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