Создание анимации для сайта с эффектом 3D WALL

Для сайта http://www.platinumcostumes.com.vhost.zerolag.com/index.php

надо анимировать вот этот кусок http://www.platinumcostumes.com.vhost.zerolag.com/design/img/gallery.jpg

чтобы работал как на этом примере http://www.slideshowbox.com/slideshow-templates-examples/wall-3d.html#flash

только на примере - нетсколько рядов, а на http://www.platinumcostumes.com.vhost.zerolag.com/index.php будет только 1 ряд

Нужна цена:

1. за создание анимации с нуля

2. за доработку приобретенной на http://www.slideshowbox.com/slideshow-templates-examples/wall-3d.html#flash версии