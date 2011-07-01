Анимация животных для игры-зоопарка

АнимацияЗакрыт7 заявок218 просмотров
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Требуется сделать 24 анимированных животных для игры-зоопарка.

Для начала нужно выполнить в виде условно-оплачиваемого теста (т.е. оплачивается в случае выполнения работы на нужном уровне и согласно ТЗ, в достойном качестве) 2 животных. Детали (ТЗ и файлы) - по ссылке:

www.orange-graphics.com.ua/files/Tests/Zoo_animation_test_template.rar

Тест по собственной инициативе начинать/делать не нужно. Прежде всего необходимо продемонстрировать примеры похожих работ и согласовать стоимость и сроки, только после этого приступать к работе.

При успешном выполнении первых двух животных работа будет оплачена и исполнитель сможет продолжить работу над этим проектом.

Важно: рассматриваем только кандидатуры имеющие опыт подобной работы и похожие примеры в портфолио, на остальных мы тратить время не будем.

Предпочтение отдадим проживающим в Киеве, но можем рассмотреть и удаленные варианты.

Оставляйте заявки на сайте или пишите на [email protected]

12 лет назад
josephine
Galina Kuzminova 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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